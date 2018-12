Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La rue florale Nguyen Huê 2019 sera ouverte pendant 7 jours, du 2 au 8 février 2019 (soit du 28e jour du 12e mois lunaire de l'Année du Chien au 4e jour du premier mois lunaire de l'Année du Cochon).

La rue florale du Nouvel An lunaire 2019 aura pour thème "Aspiration à long terme". Longue de 720m, elle comprendra trois tronçons principaux transmettant chacun un message : la ville riche en identité, la ville intelligente et la cité urbaine innovante.

Le point d'orgue de cette année sera six cochons-tirelires en terre cuite qui seront installés le long de la rue florale. Ils seront peints en rouge et auront pour but de collecter des fonds pour soutenir les élèves démunis de la ville.

En 2018, la rue florale Nguyen Hue a accueilli plus de 1,5 million de touristes vietnamiens et étrangers. C'est l'une des destinations les plus attrayantes pour les touristes à l'occasion du Nouvel An lunaire. -VNA