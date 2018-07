Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville est l'une des deux locomotives économiques du pays, notamment pour l'import-export. Ainsi, son marché logistique est "une part de gâteau" attirante pour les investisseurs.



Ho Chi Minh-Ville prend plusieurs mesures visant à développer la logistique. Photo: internet



Potentiels énormes



Le secteur de la logistique est largement impliqué dans tous les aspects de la vie et dans toutes les activités économiques de la ville et du pays. Selon la Banque mondiale (BM), en 2017, les coûts logistiques du Vietnam représentent 20% du PIB, soit environ 40 milliards de dollars. Avec ce résultat, la logistique joue un rôle très important et doit être développée pour réduire ses coûts et améliorer sa compétitivité en général.



Etant un grand centre économique du pays, Ho Chi Minh-Ville possède le plus grand marché en termes d'import-export ainsi que de consommation intérieure. Actuellement, la ville dispose de 11 ports de conteneurs qui ont accueilli environ 6,5 millions d'Equivalent Vingt Pieds (taille standard de conteneur), soit plus de 60% du total traité par le pays.



Ainsi, Ho Chi Minh-Ville est un centre des services logistiques très important possédant les plus nombreux potentiels du pays. Partant, ces dernières années, les entreprises de services logistiques de la ville ont investi dans des infrastructures telles que les ports maritimes, les entrepôts et les centres logistiques, etc.



Cependant, le secteur de la logistique de la ville présente certains inconvénients en termes de développement des infrastructures et de compétitivité. En fait, les coûts non officiels de la logistique à Ho Chi Minh-Ville sont encore élevés. Par conséquent, la mégapole du Sud cherche à remédier ces lacunes, en proposant une planification synchrone à long terme, conformément au projet d’édification de la ville intelligente.



Naissance de deux nouveaux centres de logistique

Deux centres logistiques seront construits dans la mégapole du Sud. Photo: internet



Malgré le niveau de développement logistique limité des entreprises à Ho Chi Minh-Ville, de nombreuses grandes entreprises ont investi dans le développement des technologies, de l'infrastructure et des équipements modernes, a déclaré Le Duy Hiep, président de l’Association de la logistique du Vietnam.



"A long terme, le Vietnam en général et Ho Chi Minh-Ville en particulier pourront parfaitement maîtriser le secteur de la logistique", a-t-il estimé.



D'ici 2020, la superficie totale consacrée au développement industriel de la ville devrait être multipliée par de 2 à 3 fois par rapport à aujourd'hui. Donc, les investisseurs auront davantage de possibilités de posséder des terrain et de les mettre en valeur.

Selon l'orientation du développement de la logistique de Ho Chi Minh Ville d’ici 2025 et vision pour 2030, la ville compte construire deux centres logistiques qui auront pour fonctions de soutenir la circulation des biens à partir de la production et de l'importation, à la consommation et à l'exportation. Le premier sera implanté dans la zone industrielle de Hiep Phuoc, district de Nha Be, et le deuxième sera construit dans l’arrondissement de Thu Duc, un noyau industriel de la ville où se trouve un bon nombre d’usines, de zones industrielles, d’entrepôts, et d’infrastructures.



En outre, la ville étudie également la construction d’un centre logistique aéronautique situé entre l’aéroport international de Tan Son Nhat et l’aéroport international de Long Thanh dans l’avenir. -VNA