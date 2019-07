La 2e station de Lai Dây Refill est inaugurée le 14 juillet à Hô Chi Minh-Ville.



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Lai Dây Refill Station, la chaîne de magasins proposant des produits écologiques et respectueux de l'environnement, a ouvert sa nouvelle boutique dimanche 14 juillet au 100, rue Hà Huy Tâp, quartier de Tân Phong, 7e arrondissement à Hô Chi Minh-Ville.



La 2e station Lai Dây Refill propose plus de 400 produits et solutions pour des modes de vie durables, verts et respectueux de l'environnement. Il s'agit du premier modèle commercial au Vietnam qui permet aux consommateurs de faire le plein en produits de la vie quotidienne tout en utilisant d’anciennes bouteilles et autres contenants, afin d’économiser de l'argent mais surtout de réduire les déchets plastiques provenant des emballage de ces produits.



Ce magasin fait la promotion et le commerce de produits et services nécessaires à un "mode de vie écologique" afin que toute personne qui le souhaite puisse trouver une gamme complète de produits respectueux de l’environnement, allant des produits de soins aux produits verts destinés à la culture à emporter pour le shopping, les sorties, l’école, le travail ou les voyages.



La station de recharge Lai Dây est le rendez-vous amical de tous les amoureux de la vie verte. Ici, vous pouvez recharger et remplir des produits liquides ou solides, c’est-à-dire que vous devez seulement mesurer correctement la quantité dont vous avez besoin pour vos activités quotidiennes dans vos propres bouteilles, pots, contenants pour réduire les emballages en plastique inutiles. 75% des produits, solutions de vie écologiques à Lai Dây sont produits au Vietnam.



La première station Lai Dây est née en octobre 2018 avec la conviction que par de petites actions elle apporterait de grands changements. Avec ses propositions de recharge, Lai Dây a permis, ces derniers mois, de réduire au total environ 14.900 emballages plastiques destinés à être enterrés, soit près de 300 kg de déchets plastiques.



Reverdir son mode de vie



Lai Dây Refill Station a été fondée par l’artiste et directrice de la société CEL Consulting Nguyên Da Quyên et la jeune femme d'affaires Helly Tông.



Les deux propriétaires de la chaîne de magasins ont partagé: "À partir de nos nombreuses idées commerciales, nous avons choisi de faire Lai Dây Refill. Nous savons que pour aller plus loin, diffuser le mode de vie vert dans le contexte actuel, il faut s’unir afin de créer et développer un bon écosystème. Notre volonté est d’offrir un mode de vie plus durable."



Outre ses activités commerciales, Lai Dây organise souvent de nombreuses activités communautaires visant à diffuser un mode de vie écologique ou à collecter des fonds pour des activités de protection de l'environnement, telles que la plantation d'arbres dans des réserves naturelles, le partage et la transmission aux plus jeunes étudiants sur les bienfaits d’un mode de vie vert. De nombreux ateliers sur le recyclage des vieux ustensiles sont aussi développés. En particulier, des activités sur le thème "Venez acheter des produits d’occasion" sont organisées chaque mois, afin d’aider les gens à acheter, vendre et échanger de vieux objets, mais aussi lever quelque 20 millions de dôngs pour les activités de conservation des tortues marines de l'UICN au Vietnam. -CVN/VNA