Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville (à gauche), et l'archevêque Giuse Nguyên Nang de Hô Chi Minh-Ville, nouveau président du Conseil épiscopal du Vietnam pour le mandat 2022-2025. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, est allé mercredi 19 octobre à l'archidiocèse municipale pour féliciter l'archevêque Giuse Nguyên Nang de Hô Chi Minh-Ville, qui a été élu président du Conseil épiscopal du Vietnam pour le mandat 2022-2025.

Lors de la rencontre, Nguyên Van Nên a émis son souhait de voir l'archevêque Giuse Nguyên Nang continuer à bien performer dans son rôle, conduisant les catholiques à promouvoir l'esprit de grande union nationale, en vue de contribuer au développement de Ho Chi Minh-Ville et au processus de développement et de défense du pays.

De son côté, l'archevêque Giuse Nguyên Nang a déclaré que l'Église catholique du Vietnam était toujours fidèle à la devise "Vivre l’Évangile au sein de la nation" pour contribuer à consolider le grand bloc d’union nationale, ainsi qu’à participer activement au développement du pays.

La Comité épiscopal du Vietnam pour le mandat 2022-2025 a déterminé qu'en plus d'accomplir les tâches internes, l'Église catholique dirigerait les diocèses pour promouvoir les activités de soutien en faveur des pauvres et des personnes en situation difficile, contribuer à bien mettre en œuvre les programmes de bien-être social dans les localités, afin d'édifier un pays de plus en plus prospère, a souligné l'archevêque Giuse Nguyên Nang. -VNA