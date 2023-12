Table ronde des entreprises japonaises 2023 à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA Table ronde des entreprises japonaises 2023 à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

La table ronde des entreprises japonaises 2023 s'est tenue le 14 décembre à Ho Chi Minh-Ville pour résoudre les difficultés et les obstacles des milieux d’affaires et partager les besoins de coopération en matière d'investissement de la ville à l'avenir.Jusqu’à maintenant, ont été organisés 22 dialogues de ce genre. Les dirigeants de la Hô Chi Minh-Ville écoutent à cette occasion des suggestions et propositions des entreprises et des investisseurs pour trouver de nouvelles motivations et opportunités, créant un environnement favorable pour la coopération économique plus forte.Selon Phan Van Mai, président du Comité populaire municipal, dans le contexte où le Vietnam et le Japon viennent de faire évoluer leurs relations vers un partenariat stratégique intégral après 50 ans d'établissement de relations diplomatiques, l'échange d'orientations de développement constituent une étape opportune, concrétisant le cadre de coopération entre les deux pays dans la nouvelle période. Les deux parties doivent se concentrer sur la proposition de plans visant à promouvoir les investissements et les activités commerciales, à concevoir des modèles de coopération dans les domaines de l’agriculture, des industries de soutien, de la science et de la technologie, de la finance et de l’innovation.Selon Ono Masuo, consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, les entreprises et les investisseurs japonais sont très intéressés par l'adoption par l'Assemblée nationale de la résolution 98/2023/QH15 sur le pilotage d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour développer Ho Chi Minh-Ville. Ils espèrent que cela constituera une condition favorable au développement dynamique et pionnier de la ville, qui joue un rôle important dans le développement de l'économie vietnamienne. Les entreprises japonaises souhaitent que le Comité populaire municipal partage les impacts de la résolution 98/2023/QH15 sur l'environnement d'investissement de la ville, ainsi que les domaines et formes d'investissement que la ville attend des entreprises japonaises.Mizushima Kozo, président de l’Association des entreprises japonaises à Ho Chi Minh-Ville a fait savoir que son Association réunit actuellement 1.053 membres et se classe au troisième rang en termes de nombre de membres parmi 100 associations professionnelles japonaises à l'étranger. Dans sa récente enquête sur les résultats des investissements, le Vietnam se trouve au deuxième rang (après les États-Unis) en termes d'indice de potentiel de développement, avec 90% des entreprises interpellées répondant qu'elles souhaitent ou ont des projets d’élargissement dans un proche avenir.Selon Pham Trung Kien, directeur adjoint du Service municipal du plan et de l’investissements, Hô Chi Minh-Ville compte 12.300 projets d'investissements étrangers pour un capital total de plus de 57,25 milliards de dollars. Le Japon occupe actuellement la troisième place avec 5,7 milliards de dollars, ce qui représente près de 10% du total des investissements étrangers de la ville. Les domaines attrayants pour les entreprises japonaises sont l’industrie manufacturière et de transformation, les ventes en gros et au détail, la réparation d'automobiles, l’immobilier, la science et la technologies, l’information et la communication.Hô Chi Minh-Ville dispose de 17 parcs industriels, 2 zones franches d'exportation et un parc de haute technologie, d'une superficie totale d'environ 6.000 hectares. Afin d’attirer les investissements, la ville donne la priorité à quatre industries clés: fabrication électronique; chimie pharmaceutique, caoutchouc et plastique; mécanique exacte; transformation des aliments et des boissons. Les cinq industries de haute technologie comprennent la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, l'automatisation et la robotique, l'industrie des semi-conducteurs et les industries de support de haute technologie. Les six secteurs de services sont le tourisme, la finance – l’assurance – la banque, le commerce électronique, la médecine et les soins de santé, le transport – la logistique, la technologie d’éducation. En plus, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir un centre financier régional, un centre du numérique aux niveaux régional et international.La ville souhaite créer des conditions favorables permettant aux investisseurs de coopérer et de faire des affaires de manière efficace. Les autorités réforment constamment les procédures administratives, en améliorant l'application des technologies de l'information et en augmentant la transparence. Sans oublier de renforcer le dialogue avec les associations professionnelles et industrielles. -VNA