Ho Chi Minh-Ville, 20 mai (VNA) - Hô Chi Minh-Ville offrira aux jeunes les conditions les plus favorables pour renforcer la coopération avec les jeunes laotiens afin de contribuer à la promotion des relations traditionnelles privilégiées entre les deux pays, a déclaré un responsable de la ville.

Photo : VNA

Vo Thi Dung, secrétaire adjointe du Comité du Parti à Ho Chi Minh-Ville, a reçu le 20 mai Alounxai Sounnallath, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse révolutionnaire du peuple laotien (UJRPL).

Elle a affirmé que le syndicat de la jeunesse a joué un rôle important dans l'édification et le développement national au Vietnam et au Laos et que la coopération et l'amitié entre les deux Unions de la jeunesse ont contribué à renforcer l’amitié solide entre les deux Partis, États et les deux peuples des deux pays.

Elle a ajouté que les autorités municipales étaient heureuses que la section de l’Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh (UJCHCM) de la ville ait noué des relations étroites avec l’UJRPL, contribuant à orienter les liens entre la jeune génération des deux pays.

Les activités de volontariat des jeunes de Ho Chi Minh-Ville dans les localités laotiennes ont généré une immense signification sociale, contribuant au développement de la coopération entre la ville et les autres localités laotiennes, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que les deux Unions de la jeunesse devraient améliorer l'efficacité de l'éducation de la révolution et leur coordination dans la mise en œuvre de programmes de volontariat et de coopération.

Alounxai Sounnallath s'est dit impressionné par le développement dynamique de Ho Chi Minh-Ville, notant que les réalisations importantes de la ville en particulier et du Vietnam en général ces derniers temps ont été une source d'encouragement pour le peuple laotien au cours de son processus de construction nationale.

Il a remercié les dirigeants du Parti et de l'Etat, le peuple vietnamiens et Ho Chi Minh-Ville pour l'aide apportée au Laos dans de nombreux domaines, affirmant que les activités de coopération entre les deux Unions de la jeunesse étaient un symbole vivant des liens privilégiés entre le Vietnam et le Laos.

Il a ajouté que les deux Unions de la jeunesse laotiennes et vietnamiennes doivent continuer à améliorer les activités de coopération afin de préserver les fruits révolutionnaires de leur pays, ainsi que la solidarité et une coopération globale. –VNA