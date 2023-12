Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville et la ville russe de Saint-Pétersbourg ont encore beaucoup de marge et de potentiel pour augmenter le chiffre d’affaires commercial et élargir la coopération en matière d’investissement dans la transformation numérique, l’industrie de transformation et de fabrication, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et l’éducation, a-t-on appris d’un forum des affaires tenu mardi 5 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg disposent d’un fort potentiel de coopération Le directeur du Département des relations extérieures de Hô Chi Minh-Ville, Trân Phuoc Anh s’adresse au forum. Photo : VNA



S’adressant à l’événement organisé par le Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, le directeur du Département des relations extérieures de Hô Chi Minh-Ville, Trân Phuoc Anh, a déclaré que le développement fructueux des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Russie ces derniers temps a créé un une base favorable au développement constant de l’amitié entre Hô Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg.



Hô Chi Minh-Ville considère Saint-Pétersbourg comme l’une des 12 localités clés avec lesquelles elle promouvra activement la coopération dans les temps à venir, a-t-il noté.



Selon le responsable, il existe de grandes perspectives pour les deux parties de renforcer leur coopération économique, car Hô Chi Minh-Ville est un marché potentiel avec une classe moyenne grandissante et une destination attrative pour les investisseurs avec des avantages en termes de position géographique et de stabilité politique, de flexibilité et de politiques de soutien aux entreprises et aux investisseurs étrangers.



Hô Chi Minh-Ville a choisi la croissance verte comme stratégie de développement futur, en se concentrant sur l'innovation, le développement d'infrastructures modernes et l'amélioration de l'efficacité et de la compétitivité de l'économie, favorisant ainsi une croissance économique durable, a ajouté Trân Phuoc Anh.