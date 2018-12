Séance de travail le 5 décembre entre des autorités de Ho Chi Minh-Ville et des responsables du groupe Lotte. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville et Lotte vont intensifier leur coopération dans la mise en œuvre de projets dans la mégapole du Sud, notamment dans la construction d'infrastructures.



C’est ce qu’ont affirmé le président du Comité populaire municipal Nguyen Thanh Phong et le président de ce groupe sud-coréen, Dong Bin-shin, lors de leur séance de travail mercredi 5 décembre dans la mégapole du Sud.



Appréciant les contributions du groupe Lotte au développement local, Nguyen Thanh Phong a souhaité que le groupe sud-coréen, fort de ses expériences, continue de participer à des projets de construction d'infrastructures et au projet d’édification d'une ville intelligente à Ho Chi Minh-Ville.



« Les autorités municipales se sont félicités des plans et projets que Lotte compte mettre en œuvre dans leur ville, en particulier dans les secteurs prioritaires tels que l’industrie chimique et l’agroalimentaire », a souligné Nguyen Thanh Phong.



Concernant la mise en œuvre du projet Eco Smart City Thu Thiem dans le 2e arrondissement, Nguyen Thanh Phong a tenu en haute estime les efforts de Lotte dans la construction de la maquette à l’échelle 1/500e, avant de souhaiter que les travaux débutent dans les meilleurs délais.



De son côté, Dong Bin-Shin a affirmé que Eco Smart City Thu Thiem, d’un investissement d’un milliard de dollars, était l’un des projets clé de Lotte et représentait les grands efforts de ce groupe.



« Ce projet appliquera des technologies modernes et respectueuses de l’environnement. Cette cité urbaine contribuera à l’amélioration du niveau de vie de la population », a-t-il ajouté.



Selon lui, Lotte élargit ses activités dans l’industrie chimique, la construction d'infrastructures, le développement des technologies et techniques au service de son intégration à la 4e révolution industrielle.



Ces dernières années, Lotte et Ho Chi Minh-Ville ont mis en œuvre de nombreux projets dans la recherche scientifique, la santé et la formation de ressources humaines. Le groupe sud-coréen s’intéresse aux start-up, à l'innovation et s’engage à soutenir les projets en la matière à Ho Chi Minh-Ville.



« Lotte souhaite renforcer ses investissements à Ho Chi Minh-Ville et recevoir du soutien des autorités municipales et de la population elle-même », a déclaré Dong Bin-Shin. -VNA