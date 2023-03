Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, s’est engagé à faire de son mieux pour promouvoir la coopération entre les universités locales et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (à droite) et le président de l’AUF, Slim Khalbous, à Hô Chi Minh-Ville, le 8 mars. Photo : VNA



Recevant mercredi 8 mars le président de l’AUF, le professeur Slim Khalbous, Phan Van Mai a exprimé sa fierté que les universités de Hô Chi Minh-Ville aient contribué au développement commun de la communauté francophone et de l’AUF en particulier.Il a déclaré que Hô Chi Minh-Ville est le deuxième plus grand centre d’universités au Vietnam, juste derrière Hanoi. Ils ont noué des liens étroits avec les autorités locales afin de leur faciliter l’adhésion aux programmes de l’AUF.Le responsable a accepté l’idée de construire un centre d’orientation professionnelle et de formation des ressources humaines pour la ville, et de créer un groupe de travail conjoint avec les experts de l’AUF pour fixer des objectifs de construction de la ville intelligente, contribuant ainsi de manière significative au développement de la ville.Le professeur Slim Khalbous a, pour sa part, espéré que davantage d’universités locales deviendront membres de l’AUF. Il a souhaité organiser davantage d’activités de coopération avec la mégapole du Sud en cette année, à l’occasion du 30e anniversaire de la fondation du bureau de l’AUF au Vietnam.Il a déclaré que l’AUF dispose de trois centres d’aide à l’emploi francophones au Vietnam, dont ceux de Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Ils font partie des neuf centres établis dans sept pays d’Asie-Pacifique, dans le but d’offrir une orientation professionnelle aux lycéens pour choisir les filières universitaires appropriées et d’aider les étudiants à s’intégrer en douceur sur le marché du travail.Association mondiale d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche francophones, l’AUF regroupe plus de 1000 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans 119 pays.Fondée en 1962, elle est l’une des plus importantes associations d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche au monde. Elle est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la recherche du Sommet de la Francophonie. À ce titre, elle met en œuvre, dans son champ de compétences, les résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage.Dans le respect de la diversité des cultures et des langues, l’AUF agit pour une francophonie universitaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. – VNA