Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Comité du Front de la Patrie vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville, Ngo Thanh Son, s'est entretenu le 27 octobre avec le vice-président de la Conférence consultative politique du peuple chinois de la province du Liaoning , Wang Mingyu, en visite de travail dans la mégapole du Sud.Ngo Thanh Son a déclaré que, sur la base des relations traditionnelles entre le Vietnam et la Chine, des celles entre Ho Chi Minh-Ville et les localités chinoises, cette séance de travail ouvrirait de nouvelles opportunités pour promouvoir une coopération amicale entre les deux agences à l'avenir.S'exprimant lors de la réunion, le vice-président de la Conférence consultative politique du peuple chinois de la province du Liaoning, Wang Mingyu, a déclaré que cette visite de la délégation du Liaoning dans la mégapole du Sud visait à contribuer à resserrer des relations d'amitié entre la province du Liaoning et Ho Chi Minh-Ville, contribuant à la mise en œuvre des accords de coopération approuvés par les dirigeants des deux Partis et des deux pays.Wang Mingyu a souligné que les deux localités disposaient d'atouts dans de nombreux domaines de coopération tels que l'industrie, l'agriculture, l'éducation et la formation... . De même, il a convaincu que Liaoning et Ho Chi Minh-Ville en général, et les deux agences locales du Front en particulier, consolident bientôt ces potentiels dans les temps à venir.-VNA