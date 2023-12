Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai qui a reçu mercredi 20 décembre le gouverneur de la préfecture de Hyogo, Saito Motohiko, souligné les grandes opportunités de coopération pour les entreprises japonaises, en particulier celles de Hyogo.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (à droite), et le gouverneur de Hyogo, Saito Motohiko. Photo : VNA

Le reponsable a exprimé sa conviction que la visite du gouverneur Saito Motohiko, qui a lieu après que le Vietnam et le Japon ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, ouvrira des opportunités de coopération plus substantielles et plus efficaces pour les deux localités.Il a suggéré aux entreprises de Hyogo d’investir dans la banque, la finance, le tourisme, le commerce, l’agriculture, l’électronique, les semi-conducteurs et les nouveaux matériaux à Hô Chi Minh-Ville, ajoutant que les deux parties disposent également d’un potentiel de coopération dans d’autres domaines comme la médecine de haute technologie, les diagnostics approfondis, les produits de santé et la formation du personnel.Pour sa part, le gouverneur de la préfecture de Hyogo a fait l’éloge du potentiel de développement de Hô Chi Minh-Ville, affirmant que de nombreuses entreprises de Hyogo souhaitent coopérer avec la mégapole du Sud et s’engager dans son processus de développement.Hyogo espère également renforcer la coopération avec la ville dans des domaines tels que la formation du personnel, la production à haute valeur ajoutée et les échanges entre les peuples, notamment les jeunes, a-t-il souligné. – VNA