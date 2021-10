Réunion en ligne le 23 octobre entre le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai , et le directeur national de la BAD au Vietnam, Andrew Jeffries (droite). Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh- Ville, Phan Van Mai, et le directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Andrew Jeffries, ont discuté du renforcement de la coopération entre les deux parties lors d’une réunion en ligne le 23 octobre.

Phan Van Mai s'est félicité de l’assistance de la BAD pour le Vietnam dans le processus de reprise économique et d’adaptation sûre à la pandémie. Il a ensuite annoncé que la mégapole du Sud avait déterminé une feuille de route pour la reprise économique et élaboré 11 stratégies pour s'adapter de manière sûre et flexible au COVID-19 et contrôler l’épidémie efficacement.

Le président du Comité populaire municipal a déclaré que dans le temps à venir, les deux parties devraient améliorer l’efficacité de leur coopération dans la mise en œuvre des projets en cours. En plus, il est nécessaire de travailler ensemble pour résoudre les difficultés et les obstacles, accélérer l'avancement de la mise en œuvre des projets en cours, et discuter de nouveaux projets de coopération associés au plan de relance économique de Ho Chi Minh-Ville et du Vietnam.

De son côté, le directeur national la BAD au Vietnam, Andrew Jeffries, a indiqué que les six prochains mois seraient donc une période très importante pour aider les entreprises et les investisseurs, en particulier les PME, à surmonter les difficultés causées par le COVID-19.

Il a affirmé que la BAD était prête à soutenir de manière globale le plan de relance économique de Ho Chi Minh-Ville ainsi que son développement économique à moyen et long termes.

La BAD est disposée à coordonner avec la ville dans le décaissement des projets convenus par les deux parties, étudier des possibilités d’octroyer des crédits pour aider les entreprises impactées par le COVID-19…, a-t-il indiqué. -VNA