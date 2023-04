Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville, localité la plus touchée par le Covid-19, surtout lors de la quatrième vague d’infections à partir d’avril 2021, se tient prête à faire face à la recrudescence de l’épidémie, a annoncé mardi 25 avril son Département municipal de la santé lors d’une conférence en ligne.

L’Hôpital de campagne n°13 de 1.800 lits doit être réactivé à tout moment si la demande lui est faite. Photo: VNA

Le Département municipal de la santé a demandé que l’Hôpital de campagne n°13 de 1.800 lits soit réactivé à tout moment si le nombre d’hospitalisations à l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville s’élève à plus de 50 et les grands hôpitaux rétablissent leur département ou unité de traitement du Covid-19.Il leur a également fourni une liste de 10 experts qui devront apporter leur expertise afin de renforcer les capacités de préparation et de réponse au Covid-19.Depuis le 12 avril, la ville a connu une flambée de Covid-19 avec 1.288 cas isolés à domicile enregistrés jusqu’au 23 avril, soit une hausse hebdomadaire de 1.136 cas, et plus de 200 patients hospitalisés, en majorité les plus de 50 ans, a fait savoir le chef adjoint du bureau des professions de santé, Nguyên Thành Long.La mégapole du Sud compte 46 établissements de santé dotés d’un département ou d’une unité de traitement du Covid-19, d’une capacité totale de 2.255 lits, dont 970 lits à assistance respiratoire et 338 de réanimation.