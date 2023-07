Sept centres logistiques seront construits à Ho Chi Minh-Ville. Photo: baodautu.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville prévoit de construire sept centres logistiques d'ici 2025, selon le Bureau du Comité populaire municipal.

Selon la même source, le centre logistique sera érigé dans le parc de hautes technologies de la ville de Thu Duc et un plan sera adopté pour le zonage des centres logistiques, notamment ceux de Cat Lai, Long Binh, Linh Trung, Cu Chi, Hiep Phuoc et Tan Kien. La ville encourage également les investissements dans quatre autres projets de centres logistiques.

Selon les autorités locales, afin de soutenir le système logistique, la métropole procédera à l'examen statistique des entrepôts centralisés de la ville, afin d'intensifier de manière appropriée les investissements visant à améliorer le réseau de transport intra-régional pour la période 2020-2030.

Elle construira également un entrepôt de données pour numériser les activités de transport, une plate-forme de technologie de l'information pour exploiter les données partagées sur les activités logistiques en faveur des organismes publics et des entreprises, ainsi qu'une carte numérique sur la logistique.

En outre, la ville cherche à créer un centre qui fournit des solutions technologiques logistiques, et à élaborer un plan de formation pour encourager les ressources humaines dans le secteur de la logistique pour les petites et moyennes entreprises à Ho Chi Minh-Ville. Elle organise régulièrement des conférences pour connecter les prestataires logistiques et les utilisateurs à Ho Chi Minh-Ville ou dans la zone économique clé du Sud. -VNA