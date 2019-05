Hanoi, 5 mai (VNA) - Une centaine de représentants de 88 établissements d’enseignement supérieur et de recherche de 12 pays et territoires de la région se réuniront le 7 mai à Hô Chi Minh-Ville pour la 13e Assemblée générale de la Conférence des recteurs des établissements membres de l’AUF en Asie-Pacifique.

Participants à la 12e édition de la CONFRASIE, le 4 avril 2017 à l’Université Rangsit en Thaïlande, dont le Professeur Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’AUF. Photo: AUF/CVN

La 13e Assemblée générale de la Conférence des recteurs des établissements membres de l’AUF en Asie-Pacifique (CONFRASIE), le plus grand forum régional en la matière, sera honorée par la présence de Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), ainsi que de nombreux ministres de l’Éducation de la région.



Cette réunion aura pour thème "Dialogue Université - Entreprise: défi actuel des acteurs universitaires et responsabilité sociétale du monde académique". Elle aura lieu à l’Université d’économie et de droit, relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.



L’événement sera l’occasion pour les universités d’échanger sur les politiques académique et scientifique ainsi que sur les défis auxquels elles font face: la qualité de la formation et de la recherche, l’employabilité des diplômés et la responsabilité sociétale des universités.



Quatre tables rondes

Le Professeur Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’AUF, prononce un discours lors de la séance d’ouverture de la CONFRASIE 2017. Photo: AUF/CVN



Quatre tables rondes seront mises en place autour des thèmes suivants: offre de formation professionnalisante et besoins socio-économiques, recherche et espace régional francophone de valorisation, développement de la culture et de la pratique de l’entrepreneuriat, gouvernance universitaire et enjeux de la responsabilité sociétale.



À cette occasion aura lieu la cérémonie de signature d’un accord-cadre entre les représentants de la Conférence des présidents d’universités (CPU) française et la CONFRASIE.



Quatre-vingt huit adhérents



Événement bisannuel organisé depuis 2000, l’Assemble générale de la CONFRASIE constitue un moment unique d’échanges et de concertation entre les responsables des établissements de la région Asie-Pacifique.



La CONFRASIE joue un rôle majeur dans l’identification et la valorisation des potentialités d’expertise au sein de ses membres, ainsi que dans la définition des orientations stratégiques en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Elle accompagne les innovations dans le domaine de la gouvernance universitaire de ses institutions membres à travers son offre d’expertise en français.



Composée de 50 membres à l’origine, la Conférence compte à ce jour 88 adhérents (universités, grandes écoles et centres de recherche), répartis dans 12 pays et territoires: Cambodge, Chine, République de Corée, Fidji, Japon, Laos, Mongolie, Nouvelle-Calédonie, Thaïlande, Vanuatu, Vietnam et Polynésie française.



Pour plus d’informations sur la 13e Assemblée générale de la CONFRASIE: http://www.confrasie.auf.org



L’AUF agit pour une francophonie universitaire solidaire



L’AUF est une association mondiale d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche francophones. Créée il y a près de 60 ans, elle en regroupe actuellement plus de 900 répartis dans une centaine de pays des cinq continents. L’Agence est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la recherche du Sommet de la Francophonie. Elle a pour mission d’agir pour une francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés.



Elle accompagne les établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour relever trois grands défis: la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance universitaire; l’insertion professionnelle et l’employabilité des diplômés; et l’implication des universités dans le développement global des sociétés. L’AUF intervient dans dix régions du monde dont l’Asie-Pacifique. Sa direction régionale Asie-Pacifique, installée à Hanoï depuis 1993, anime un réseau de 79 membres dans 12 pays et territoires et dispose de huit implantations dans quatre pays.- CVN/VNA