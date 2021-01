Des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville, du ministère de la Sécurité publique et de la Police de Ho Chi Minh-Ville, appuient le bouton marquant la création de l'unité PA05. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La Police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé mardi la décision du ministre de la Sécurité publique et du directeur de la Police municipale sur la création et l’organisation d'une unité chargée de la cybersécurité et de la prévention et de la lutte contre la cybercriminalité (PA05).

Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Phong a affirmé que l’assurance de la cybersécurité était considérée par la ville comme l'un des facteurs clés de la construction d'une ville intelligente.

Ho Chi Minh-Ville est une ville spéciale, un centre du pays dans divers domaines, mais aussi fait l’objet de cyberattaques et de criminels de hautes technologies. Dans ce contexte, la création de l’unité PA05 contribuera notablement à la lutte contre la cybercriminalité et à renforcer la gestion publique en la matière.

Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville créera de meilleures conditions possibles pour que la Police de la ville modernise les infrastructures et équipements au service de la prévention et de la lutte contre la cybercriminalité, a affirmé Nguyen Thanh Phong.

Le général de brigade Le Hong Nam, directeur de la Police de Ho Chi Minh-Ville, s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA



Le général de brigade Le Hong Nam, directeur de la Police de Ho Chi Minh-Ville, a demandé à l’unité PA05 de stabiliser rapidement l'organisation et de mettre en œuvre immédiatement ses tâches.

Le général de brigade Nguyen Minh Chinh, directeur du Département de la cybersécurité et de la prévention et de la lutte contre la cybercriminalité (A05) du ministère de la Sécurité publique, a également demandé à PA05 de mettre en œuvre rapidement ses tâches, dont la garantie de la sécurité du 13e Congrès national du Parti. –VNA