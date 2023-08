Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Centre de contrôle des maladies (HCDC) de Hô Chi Minh-Ville a signé jeudi 31 août un accord de coopération en matière de médecine préventive avec l’Unité de recherche clinique de l’Université d’Oxford (OUCRU), dans le but de progresser vers l’amélioration de sa capacité de contrôle des maladies.

Cérémonie de signature de l’accord de coopération en matière de médecine préventive entre le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville et l’Unité de recherche clinique de l’Université d’Oxford. Photo: VNA Cérémonie de signature de l’accord de coopération en matière de médecine préventive entre le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville et l’Unité de recherche clinique de l’Université d’Oxford. Photo: VNA

En conséquence, les deux parties partageront leurs connaissances, techniques et informations scientifiques dans ce domaine, y compris les tests, le dépistage des maladies, l’analyse et la gestion des données et la recherche scientifique sur une période de cinq ans.

L’OUCRU aidera le HCDC à former des techniques de diagnostic des maladies infectieuses, telles que l’isolement et la détection d’agents pathogènes à l’aide de méthodes de biologie moléculaire et de décodage de gènes. Ils intensifieront également les sujets de recherche liés aux maladies infectieuses émergentes et évalueront les mesures d’intervention communautaire.

Guy Thwaites, directeur de l’OUCRU à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu’au cours de plus de 30 ans au Vietnam, l’unité a mené de nombreuses études sur les maladies infectieuses qui pourraient affecter la santé et la vie des citoyens vietnamiens ainsi que ceux des pays d’Asie du Sud-Est en général.

Grâce à cette collaboration, le directeur adjoint du département municipal de la Santé, Nguyên Van Vinh Châu, a espéré davantage d’études sur la santé communautaire et d’évaluations de l’efficacité des politiques de contrôle des maladies. Cela pourrait à son tour ouvrir la voie à de nouvelles orientations en matière de coopération en matière de recherche en médecine préventive.

Il a également demandé au HCDC de renforcer sa force interne et d’améliorer sa capacité à s’engager dans des études efficaces, ce qui est également l’un des éléments clés d’un projet pertinent lancé par le Comité populaire municipal au début de cette année. – VNA