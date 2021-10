Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville relance progressivement son marché touristique intérieur en accélérant l'exploitation des itinéraires vers les "zones vertes" pour répondre à la forte demande des habitants après une longue période de distanciation sociale pour la prévention de la pandémie de Covid-19. Un certain nombre d'entreprises touristiques vendent rapidement des circuits.

Selon la feuille de route, dans la première phase (octobre), la mégapole du Sud ouvrira seulement des activités touristiques dans les zones à faible risque ou «zones vertes», avec des programmes de visites organisés en groupes dans la journée vers des destinations où la pandémie a été contrôlée.

Photo d'illustration: VNA

Depuis le début du mois d’octobre, Saigontourist est le pionnier du lancement officiel de programmes de circuits dans les "zones vertes" de Ho Chi Minh-Ville, après le succès de 8 circuits dans les districts de Can Tho et de Cu Chi dans le but de rendre hommage aux agents de santé en première ligne.

Saigontourist et la compagnie d’assurance Bao Viet à Ho Chi Minh-Ville viennent de signer officiellement un contrat d'assurance de voyage avec une extension concernant les touristes infectés par le Covid-19 pendant le circuit, les aidant à se sentir plus en sécurité.

Selon un représentant de Vietravel, pour redémarrer le marché touristique ce mois d’octobre, à côté des préparatifs liés à l’ouverture des activités commerciales au siège social et dans des succursales à l'échelle nationale, l'entreprise développera des produits locaux, fournissant des services sur place.

Le directeur chargé du marketing et de la communication de la compagnie TSTtourist, Nguyen Minh Man, a déclaré qu’actuellement, les clients étaient intéressés par des destinations telles que Phu Quoc, Ha Long, Yen Tu, Cat Ba... Ainsi, la société souhaite recevoir rapidement des directions de la ville et des organes compétents pour préparer les conditions nécessaires et processus de traitement en cas de découverte éventuelle de cas F0.

La présidente de l'Association du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Khanh, a noté que les unités de la ville devaient tirer parti des liens interrégionaux signés pour construire un processus de "bulle touristique" et des destinations sûres dans la ville.

Pour une relance rapide du secteur touristique dans le pays, les entreprises attendent toujours un consensus sur la politique de la «carte verte Covid-19 » précisant des recommandations liés au nombre de visiteurs dans les zones touristiques à l'extérieur, les conférences en salle, et les limites des« zones vertes ».- VNA