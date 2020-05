Ho Chi Minh-Ville (VNA) – En l’honneur du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai), une délégation de dirigeants de Ho Chi Minh-Ville a rendu hommage au grand leader vietnamien dans l’antenne du Musée Ho Chi Minh dans la mégapole du Sud et dans le parc de la statue du Président Ho Chi Minh dans le 1er arrondissement.La délégation était conduite par Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti. Elle comprenait des représentants du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire, du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, des militaires et habitants de la mégapole du Sud.Le même jour, de nombreuses personnes et délégations d’organisations à l’intérieur comme à l’extérieur de la ville se sont rendues à l’antenne du Musée Ho Chi Minh et dans le parc de la statue du Président Ho Chi Minh pour rendre hommage au grand leader vietnamien. -VNA