Ho Chi Minh-Ville, 26 avril (VNA) - Ho Chi Minh-Ville souhaite œuvrer avec les Pays-Bas pour promouvoir leurs relations multiformes, en particulier dans le domaine de la protection de l'environnement et de la résilience au changement climatique.

Pham Duc Hai, vice-président du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville (à gauche) et Carel Richter, consul général des Pays-Bas, portent un toast en l'honneur de la Fête nationale des Pays-Bas. Photo:

C’est ce qu’a déclaré Pham Duc Hai, vice-président du Conseil populaire municipal lors de la célébration de la Fête nationale des Pays-Bas organisée jeudi soir 25 avril par le Consulat général de ce pays dans la mégapole du Sud.

M. Hai s’est déclaré réjoui du développement vigoureux des relations entre le Vietnam et les Pays-Bas dans nombre de domaines, lesquelles ont été portées au niveau du partenariat intégral en ce mois d’avril.

Ces résultantes marquent non seulement une nouvelle avancée des relations bilatérales, mais constituent aussi un fondement pour resserrer les relations politiques et diplomatiques, renforcer le commerce et l’investissement, approfondir les cadres de coopération en cours, notamment le Partenariat stratégique pour la résilience au changement climatique et la gestion des eaux, et le Partenariat stratégique pour une agriculture durable et la sécurité alimentaire, a souligné le responsable.

Il a souligné que Ho Chi Minh-Ville est l'une des localités pionnières dans la mise en œuvre d'activités de coopération avec les Pays-Bas. En 2018, les échanges commerciaux entre la ville et les Pays-Bas ont atteint 1,5 milliard de dollars.

Actuellement, ce pays se trouve au 8e rang parmi les 105 pays et territoires investissant dans la ville avec 135 projets pour un fonds total de près de 1,8 milliard de dollars. La ville a également accueilli de nombreux hauts responsables et délégations néerlandais, signé des accords de coopération dans les domaines de lutte contre les inondations, de gestion des eaux, de résilience au changement climatique, de planification urbaine et de haute technologie.

S'exprimant lors de la cérémonie, Carel Richter, consul général des Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville, a exprimé sa satisfaction devant l’essor des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, lesquelles ont débouché sur des performances.

Selon lui, les Pays-Bas ont actuellement le 2e partenaire commercial et le premier investisseur européen au Vietnam avec un fonds enregistré de plus de 7 milliards de dollars. Le pays a choisi le Vietnam comme l'un de ses dix premiers partenaires économiques.

Au début de ce mois d’avril, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, accompagné des ministres et de plus de 100 entreprises, a effectué une visite de travail au Vietnam, témoignant de l’intérêt des Pays-Bas pour les potentiels de coopération avec le Vietnam.

Dans le cadre de cette visite, la ministre de l’Infrastructure et de la Gestion des eaux, Cora Van Nieuwenhuizen, s’est rendu à Ho Chi Minh-Ville et a assisté à la signature de 11 accords de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie, des sports et de l’éducation, démontrant ainsi les immenses potentiels de coopération multisectorielle entre les Pays-Bas et le Vietnam, comme avec Hô Chi Minh-Ville, a souligné le diplomate. -VNA