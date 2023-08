Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une marche pour les victimes de l'agent orange/dioxine a eu lieu le 12 août au parc culturel Dam Sen à Ho Chi Minh-Ville, avec la participation de 5.000 personnes.L’événement a été organisé par l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine de Ho Chi Minh-Ville, à l'occasion du Mois d'action pour les victimes de l'agent orange/dioxine et du 62e anniversaire de la Journée de la Catastrophe de l’ agent orange dioxine au Vietnam (10 août).Dans son discours d’ouverture, le général de brigade Tran Ngoc Tho, président de l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine de Ho Chi Minh-Ville, a affirmé que la mégapole du Sud comptait actuellement plus de 20.000 personnes infectées ou exposées à des produits chimiques toxiques.La marche pour les victimes de l'agent orange/dioxine est un événement annuel. Avec la participation de milliers de personnes, le général de brigade Tran Ngoc Tho a déclaré espérer que l’événement continuerait à contribuer à assister les victimes de l’agent orange/dioxine et les personnes handicapées et à régler les conséquences de la guerre.A cette occasion, la Banque pour l'Agriculture et le Développement Rural du Vietnam a remis 20 livrets d'épargne d’une valeur totale de 200 millions de dongs à 20 ménages victimes de l'agent orange en situation difficile.-VNA