Affiche de l'expo "Aspiration à la liberté".

Hanoi (VNA) - À l’occasion du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai), de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le comité d'administration de la Prison Hoa Lo va organiser le vernissage de l'expo "Aspiration à la liberté".



Cet évènement aura lieu 14 mai au site historique de la Prison Hoa Lo, 1 rue Hoa Lo, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoï.



A travers cette manifestation sont racontées des histoires de soldats fidèles et vaillants qui ont refusé de croupir puis mourir dans cette prison coloniale et étaient déterminés à s'en échapper pour reprendre leurs activités révolutionnaires.



Beaucoup d'entre eux ont échoué lors de leur évasion, et sont morts à cause des privations des forces coloniales, certains ont eu la chance de s'échapper mais avec des blessures.



Ces combattants étaient toujours déterminés à faire des évasions audacieuses, comme des oiseaux qui aspirent à la liberté, pour voler vers la zone de la lumière révolutionnaire.



Leur courage continue de se propager comme un témoignage permanent du patriotisme et des aspirations à la paix du peuple vietnamien. -CPV/VNA