La mode des années 1990 est marquée par des pantalons à l’occidental. Photo : Doi Kuro/CVN

Hanoï (VNA) - Dans les années 1990, les jupes et pantalons en crêpe ou en satin noir à l’occidental rayonnaient dans les grandes villes et provinces vietnamiennes. Ils ont rencontré un succès grandissant auprès des femmes.



En 1993, les jupes à l’occidentale fleurissent à Hanoï avec une telle profusion qu’au quartier chic de la cité, on se croirait perdu dans quelque coin d’Europe. Au début des années 1990, nombre de citadines ont adopté le jean ou le T-shirt mais la blouse et le pantalon noir étaient de règle, pour le travail comme pour les loisirs.



Dans l’ensemble, une seule amélioration par rapport au temps de guerre, la blouse a remplacé le kaki militaire, on a troqué le bleu ouvrier ou le blanc classique contre les tons chauds de l’arc-en-ciel et les fleurs flamboyantes du tissu imprimé.



L’austérité vestimentaire a fait son temps. Le pantalon noir, dernier vestige du costume féminin traditionnel, ne résiste plus que chez les femmes d’un certain âge. Le pantalon adopte délibérément les indiennes, exhibant des jambes collantes ou bouffantes.

Au début des années 1990, nombre de citadines ont adopté le jean ou le T-shirt. Photo : CTV/CVN



Parfois, il revient au blanc pour s’harmoniser avec le séduisant áo dài, "robe longue" aux pans flottants, qui moule à merveille le corps svelte des femmes vietnamiennes. Cette dernière fut une création d’artistes sortis de l’École supérieure des beaux-arts d’Indochine qui ont modernisé (style dit Lemur) dans les années 1930 l’ancienne tunique tonkinoise à quatre pans ou la tunique aristocratique de Huê.



Vitalité de la mode



