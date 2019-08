Une série d’activités alléchantes au parc culturel Dâm Sen.

Photo: Saigontourist/CVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le parc culturel Dâm Sen est reconnu comme l’un des cinq ''meilleurs complexes touristiques du Vietnam'' par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Association nationale du tourisme.



Pour faire écho à cette distinction, nombre d’activités et de programmes promotionnels sont proposés. Plus précisément, l’entrée gratuite est accordée aux enfants d’une taille de moins de 1,4 m), une réduction de 50% sur le tarif forfaitaire, soit 80.000 dôngs/ticket est appliquée pendant le mois d’août.



En se rendant au parc, les enfants peuvent découvrir le jardin aux fleurs Nam Tu Thuong Uyên, avec un mur d’eau en 3D, l’île des orchidées forestières où vivent des poissons en provenance d’Amazonie, le jardin des cactus dont certains mesurent jusqu’à dix mètres de haut, originaires du Sahara. Ils peuvent se plonger dans le jardin aux oiseaux comprenant paons, cygnes noirs australiens, marabouts chevelus... ou le zoo avec ses girafes, zèbres, éléphants, ours, hippopotames, gibbons...



Evénements phares du mois



Pour célébrer le 44e anniversaire de Saigontourist (1er août 1975), le parc culturel Dâm Sen accueille la demi-finale du concours "Angel Star’s Talent 2019" qui se déroule jusqu’au 8 août. Il s’agit d’une compétition pour les enfants de 4 à 14 ans qui aiment monter sur scène pour chanter, danser, défiler... Les récompenses s’élèvent à 50 millions de dôngs sans compter 20 bourses d’études pour la formation de petits mannequins à l’Institut Viêt Angel et de 100 tickets pour la visite du parc.



Par ailleurs, le parc Dâm Sen organisera les 17 et 18 août le Festival de chiens de compagnie 2019. C’est un espace de loisirs pour les familles qui possèdent ces animaux. En 2018, une centaine de chiens de races étrangères étaient présents comme l’Akita Inu (Japon), le Bulldog (France et Angleterre) ou le dalmatien. Les chiens ont été engagés dans des compétitions de tous types. L’Alaskan Malamute a tiré un véhicule autour du parc sous les regards stupéfaits des visiteurs.



Ces dernières années, le parc Dâm Sen a investi dans de nombreux nouveaux jeux à sensation comme Power Surge, un château mystérieux avec des jeux interactifs virtuels, Pokids et des jeux de stimulation intellectuelle. On peut citer aussi des décors pour selfies comme arc-en-ciel, "place des sept merveilles", "place romaine" ou encore un espace consacré aux rois Hùng, fondateurs de la nation. La toute dernière nouveauté est un écran d’eau géant en 3D, où sont projetés de beaux sites naturels du Vietnam. -CVN/VNA