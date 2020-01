Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Phong assiste à l'ouverture du festival de la rue des livres. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Plus de 60.000 titres de livres, ainsi que diverses photos et documents précieux, sont présentés lors d'un festival de la rue des livres qui a débuté à Ho Chi Minh-Ville le 22 janvier.



L'événement vise à promouvoir la culture de la lecture et à enrichir la vie spirituelle des habitants et des visiteurs, a déclaré Duong Anh Duc, directeur du Service municipal de l'Information et de la Communication dans son discours d'ouverture.

Le point d'orgue du festival est une exposition présentant la formation et le développement de la plateforme DK1 au cours des trois dernières décennies. D'excellentes couvertures et articles de journaux sont également exposés, a-t-il déclaré.



Il est à noter que près de 300 photos et documents précieux capturant la ville de Ho Chi Minh-Ville pendant sa lutte pour la libération nationale (1930-1975) et les activités célébrant le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) et le 45e anniversaire de la libération du Sud et la réunification nationale (30 avril) sont rendues publiques à cette occasion.



Le festival se déroulera jusqu'au 28 janvier.

La rue florale Nguyên Huê. Photo: VNA



Le même jour, la rue florale Nguyên Huê du Têt 2020 ayant pour thème "Hô Chi Minh-Ville - fermement avancée" a été inaugurée. L'événement a pour objectif de présenter la modernité de Hô Chi Minh-Ville, en pleine croissance et soucieuse de l’environnement.

Elle est mise en place selon trois segments principaux, s'étendant sur 700 mètres de rue piétonne, partant de la fontaine jusqu'à l'intersection avec la rue Tôn Duc Thang. Les mascottes sont des souris inspirées des estampes de Dông Hô, le tableau Le mariage de la souris.



Pas moins de 130 souris sont réparties dans la rue Nguyên Huê dont celles installées à l'entrée pour bien accueillir la nouvelle année. En particulier, on y voit un chef d'orchestre-souris père d'une hauteur de 3 mètres, commandant une équipe de musiciens composée d'une souris mère de 2,5 mètres ainsi que de 7 souris bébés de 1,5 mètre.

Clôture le 28 janvier 2020 (soit le 4e jour du premier mois lunaire). -VNA