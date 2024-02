Ouverture de la première séance boursière de l'Année du Dragon 2024. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le matin du 19 février, soit le 10e jour du premier mois lunaire, la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) a organisé la cérémonie d’ouverture du premier jour de cotation de l'Année du Dragon 2024.

S’exprimant à la cérémonie, le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Chi a déclaré se réjouir des résultats du marché boursier vietnamien et de la HoSE en 2023, soulignant une croissance de l'indice, de la liquidité et de la capitalisation dans le contexte d'évolutions imprévisibles des marchés mondial et régional.

Prévoyant un mélange d'avantages et de défis en 2024, le vice-ministre a proposé aux entreprises et agences compétentes dont la Commission nationale des valeurs mobilières, la Bourse du Vietnam, la HoSE et le Centre de dépôt et de compensation des titres du Vietnam, de se concentrer sur le développement durable du marché boursier.

Le vice-ministre a également demandé de continuer à perfectionner les institutions, à éliminer les difficultés et les obstacles avec une vision à long terme pour l’objectif du développement durable du marché boursier vietnamien ainsi que de garantir un fonctionnement continu, sûr et fluide du système de transaction, de dépôt et de compensation en bourse.

De son côté, la présidente par intérim de la HoSE, Nguyen Thi Viet Ha, a déclaré qu’en 2024, la HoSE se concentrerait sur le maintien d’un fonctionnement sûr et fluide du nouveau système informatique, l’amélioration de la qualité des biens cotés et de la gouvernance d'entreprise, le renforcement de l'application des technologies de l'information dans la gestion et la supervision.

Selon la HoSE, lors de la dernière séance de 2023, le VN-Index affichait 1.129,93 points, soit une hausse de 12,2% par rapport à la même période de 2022. Le volume des transactions jusqu’au 29 décembre 2023 avait atteint plus de 4,56 billions de dongs, en hausse de 13,4% en glissement annuel. -VNA