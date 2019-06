L'accusé Nguyen Michael Phuong Minh. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Cour populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert lundi 24 juin le procès en première instance de Nguyen Michael Phuong Minh, Tran Long Phi et Huynh Duc Thanh Binh accusés d' « Activités subversives contre l’administration populaire ».

Nguyen Michael Phuong Minh, né en 1964, de nationalité américaine et domicilié aux Etats-Unis, a été condamné à 12 ans de prison ferme ; Huynh Duc Thanh Binh, né en 1996 et domicilié à Ho Chi Minh-Ville, à 10 ans de prison ferme ; et Tran Long Phi, né en 1998 et domicilié dans la province de Dong Nai, à 8 ans de prison ferme, ce pour avoir mené des actes destinés à renverser l’administration populaire. Huynh Duc Thinh, père de Huynh Duc Thanh Binh, a aussi été condamné à un an de prison pour «non dénonciation de criminels ».

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire de la ville, ces trois personnes étaient de connivence avec Le Quoc Phong pour créer et participer à l’organisation intitulée «Quoc noi quat khoi ». Ils ont dressé des plans pour acheter des armes, encourager des manifestants à occuper le siège de l’autorité de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville afin de renverser l’autorité de l’Etat vietnamien socialiste et aussi de supprimer le rôle directif du Parti communiste du Vietnam.



Minh est entré au Vietnam deux fois en août 2017 et mars 2018 pour rencontrer Binh afin de discuter des plans de leurs activités. Ils ont régulièrement échangé sur le réseau social, par email… Grâce à Binh, Minh a rencontré Phong à Ho Chi Minh-Ville et Phi en Thaïlande.



Ces quatre personnes se sont ensuite rencontrées chez Thinh, père de Binh dans la province de Dong Nai au Sud pour discuter des préparatifs de la manifestation du 10 juin 2018 dans la province de Binh Thuan au Centre. Ils sont aussi allés dans d’autres localités comme la province de Khanh Hoa (Centre) et la ville de Da Nang pour encourager d’autres personnes.



Ils ont été arrêtés à Ho Chi Minh-Ville le 7 juillet 2018.



Le Quoc Phong a fuit et fait l'objet d'un mandat de recherche. -VNA