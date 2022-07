Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Hau Giang (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la province de Hau Giang, dans le delta du Mékong, à mettre en œuvre avec succès les tâches pour 2022 et le plan de développement socio-économique pour la période 2021-2025.

Le 17 juillet, lors de sa séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti, le chef du gouvernement a demandé à Hau Giang d’accélérer la restructuration de l’économie locale, de chercher à attirer plus d’investissements dans la production industrielle, l'énergie, l'industrie alimentaire, la logistique et le tourisme.

Parallèlement au développement économique, une attention particulière doit être accordée à la préservation et au développement de la culture, à la protection de l'environnement et des ressources naturelles, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a en outre demandé à Hau Giang de maintenir la prévention et le contrôle du COVID-19 et d’accélérer la vaccination contre le coronavirus et la relance post-pandémique.

Il est également nécessaire que Hau Giang accélère le décaissement des investissements publics et la réforme administrative, se concentre sur le développement des infrastructures stratégiques et la restructuration du secteur agricole…

Durant son séjour à Hau Giang, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé brûler des bâtonnets d'encens au cimetière des Morts pour la Patrie de la province de Hau Giang et rendre visite à des familles méritantes. -VNA