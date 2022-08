Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - La capitale vise 70 écoles supplémentaires répondant aux normes nationales au cours de l'année scolaire 2022-2023, a annoncé le 12 août le directeur du Service municipal de l'Éducation et de la Formation, Tran The Cuong.

Fin juin 2022, la ville comptait 2.835 écoles avec 70.199 classes, 2.206.906 élèves et 138.090 enseignants, ainsi que 72.796 salles de classe. Le secteur de l'éducation et de la formation se concentre sur l'investissement dans le matériel et les infrastructures au service de l'enseignement et de l'apprentissage.

Photo d'illustration: VNA



Au cours de l'année scolaire 2021-2022, 51 écoles ont été nouvellement construites et créées avec un investissement total d'environ 2.885 milliards de dongs, soit l’équivalent de 123 millions de dollars. En outre, 605 écoles ont été réparées et réhabilitées, représentant un coût total de près de 5.008 milliards de dongs. -VNA