La zone piétonne de l'ancienne citadelle de Son Tây sera lancée le 30 avril. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Année du tourisme Son Tây-Xu Doai et la zone piétonne de l'ancienne citadelle de Son Tây seront lancées le 30 avril à Hanoï.

Cette décision vise à exploiter le potentiel et à préserver le patrimoine culturel de la région, contribuant ainsi au développement socio-économique, en particulier le tourisme.

L'Année du tourisme de Son Tây-Xu Doai concentrera sur le potentiel du tourisme culturel en combinaison avec les sites de villégiature et de tourisme d'aventure de la région et des localités voisines telles que l'ancien village de Duong Lâm, le temple Va, la pagode Mia et la zone touristique du lac Dông Mô.

L’espace piéton mesurant 820 m de long autour des douves de l'ancienne citadelle éponyme sera ouverte de 19h00 le samedi à 12h00 le dimanche et ira de l'ancienne porte du siège du Comité populaire du chef-lieu de Son Tây (rue Pho Duc Chinh) jusqu'au pont Cua Tiên (carrefour des rues Quang Trung - Nguyên Thai Hoc).

Lors de la conférence. Photo : VNA

Cette rue piétonne permettra aux habitants locaux comme aux touristes de passage de découvrir des spectacles d'art contemporain, de musique de rue, de jeux et d’arts folkloriques.

Les visiteurs auront également la chance de découvrir des services culinaires uniques, d'acheter des souvenirs et des produits typiques de Son Tây dans la zone piétonne.

Cet aménagement participe à la création d’un espace de divertissement, de culture et de tourisme, visant à promouvoir la valeur patrimoniale de cet ouvrage ainsi qu’à le relier avec d'autres destinations touristiques de la capitale Hanoï.

L’ancienne citadelle de Son Tây fut construite en 1822 sous le règne de Minh Mang (dynastie des Nguyên de 1802-1945) pour protéger la citadelle impériale de Thang Long.

Elle a été édifiée "à la Vauban", mais en latérite et en roche dure. Elle est dotée de quatre portes : les portes de l'est, de l'ouest, de devant et de derrière.



Devant chaque porte, se tenaient des soldats de garde. Des douves de 20 m de largeur et de 3 m de profondeur entourent la citadelle. À l'intérieur des murs, quatre canons sont postés aux quatre coins de la muraille.

Actuellement, Son Tây est l'une des cinq villes satellites de Hanoi avec les principales fonctions de tourisme culturel, historique, écologique, de services commerciaux sur la base de la préservation du patrimoine culturel traditionnel.

Après l’ouverture de cette rue au public, la capitale comptera au total quatre zones piétonnes. Il s’agit des espaces au tour du lac de Hoàn Kiêm, des rues Hàng Dào et Dông Xuân du Vieux quartier, de la rue Trinh Công Son située à côté du lac de l’Ouest et de la zone piétonne autour des douves de l'ancienne citadelle de Son Tây.



Hanoï devrait continuer d’aménager d’autres lieux de ce genre dans plusieurs arrondissements et districts.- VNA