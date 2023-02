Le pont de Nhât Tân enjambant le fleuve Rouge à Hanoï. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Hanoï prévoit de construire de nombreux ponts modernes enjambant le fleuve Rouge et la rivière Duông, au service du développement un centre urbain intelligent le long de l’axe Nhât Tân - Nôi Bài, et ce, conformément à une résolution du gouvernement.

Le fleuve Rouge s’oriente vers un axe vert et un développement urbain harmonieux. Outre les huit ponts qui enjambent déjà ce fleuve (Thang Long, Chuong Duong, Vinh Tuy, Thanh Tri, Nhât Tân, Vinh Thinh, Long Biên et Viêt Tri - Ba Vi), Hanoï prévoit dix autres ponts selon un plan à l'horizon 2030 et de vision d'ici 2050 : Tu Liên, Trân Hung Dao, Van Phuc, Hông Hà, Mê So, Thang Long nouveau, Vinh Tuy (2e phase), Thuong Cat, Ngoc Hôi et Phu Xuyên.

Le gouvernement a chargé la municipalité d'étudier la construction de modèles de villes dépendant directement de la capitale Hanoï, situées au nord - comprenant les districts de Dông Anh, Mê Linh, Soc Son - mais aussi à l’ouest - avec la zone urbaine de Hoà Lac et Xuân Mai -. En 2025, la ville devrait s’étendre sur trois à cinq arrondissements de plus. En 2030, il en compterait un ou deux supplémentaires.

La ville compte achever la 4e route périphérique avant 2027 et se prépare à construire la 5e avant 2030. La construction de l’ensemble comprenant des routes surélevées et souterraines, des lignes ferroviaires urbaines, des autoroutes et des routes périphériques devrait être accéléré, visant à faciliter le développement interrégional.

Objectifs de long terme

Pour 2030, Hanoï s'efforce de tendre vers une ville civilisée et moderne, mais surtout une force motrice pour le développement de la zone deltaïque du fleuve Rouge, et de la Région économique du Nord.

Selon les prévisions, le Produit intérieur bruit régional (PIBR) de la ville pourrait augmenter de 7,5 à 8% par an sur la période 2021-2030, et de 8 à 8,5% entre 2026 et 2030. En 2025, le revenu per capita devrait atteindre 8.300 à 8.500 USD par an, environ 13.000 USD en 2030 et 36.000 USD en 2045.

Conformément à un plan global à horizon 2030, Hanoï s’efforce d’être un des leaders de l'Asie du Sud-Est en termes de recherche scientifique, d’intelligence artificielle, de technologie 5G et après 5G. Afin d’y remédier, le parc high-tech de Hoà Lac devrait devenir un centre de recherche, de développement, de transfert de technologie et d'innovation de Hanoï, et à fortiori, du Vietnam. En 2045, la capitale ambitionne d’être l'un des principaux centres de recherche en Asie du Sud-Est et en Asie dans certains domaines des sciences fondamentales comme les mathématiques, la physique et la médecine....-CVN/VNA