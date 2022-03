Lê Van Dung lors du procès. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoï a condamné le 23 mars Lê Van Dung (né en 1970 et domicilié dans le quartier de Ha Cau, arrondissement de Ha Dông) à 5 ans de prison pour "propagande contre l’Etat de la République socialiste du Vietnam", conformément à l’article 88 du Code pénal de 1999.

Lors de ce procès en première instance, il a en outre été condamné à une résidence surveillée pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement ferme.

Un autre homme, Nguyên Van Son, né en 1956, domicilié dans la commune de Phuong Tu, district de Ung Hoa, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, avec une période de probation de 36 mois, pour « cacher des criminels », selon l’article 389 du Code pénal de 2015.

Selon l’acte d’accusation, de mars 2017 à septembre 2018, Lê Van Dung avait créé et publié 12 clips vidéos, dont cinq avec des contenus dénaturant les politiques de l’Etat de la République socialiste du Vietnam, et de fausses informations pour semer la confusion au sein de la population. Après avoir été informé de sa mise en examen, Le Van Dung s’était enfui. Nguyen Van Son avait su que Dung était recherché, mais il l’avait caché chez lui jusqu'à ce que Dung ait été découvert et arrêté.

Devant le tribunal, ces deux accusés ont reconnu leurs méfaits.

Le jury a considéré qu'il s'agissait d'une affaire grave, portant atteinte à la sécurité nationale. -VNA