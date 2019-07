Photo: Thoidai

Hanoï (VNA) - Hanoï figure sur la liste des 20 destinations proposant des circuits gastronomiques parmi les plus attrayants au monde, selon The Guardian.



Toujours selon le quotidien britannique, les couleurs et les ingrédients utilisés pour faire des plats de Hanoï sont influencés par la culture chinoise, française ou américaine.



Les touristes venant à Hanoï ne peuvent pas ignorer le bánh đa cá rô (vermicelles au tilapia), ni le bánh cuốn (raviolis vietnamiens) qui est plongé dans de la saumure salée-aigre-piquante. Plus intéressant est de déguster un café dans de petits boutiques ou un yaourt au riz gluant. -CPV/VNA