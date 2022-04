Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Police de la ville de Hanoï se prépare à assurer la sécurité et la sûreté des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), prévus du 12 au 23 mai dans la capitale et les localités environnantes.

La Police de Hanoï a coordonné avec les forces du ministère de la Sécurité publique l'élaboration de plans détaillés pour assurer la sécurité politique et l'ordre social avant, pendant et après les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux.

La Police municipale s'est également associée aux agences compétentes pour assurer la fluidité du trafic.

Elle a également pris des mesures pour prévenir et éliminer les risques de cyber-insécurité et d'insécurité, détecter et arrêter rapidement les actes de diffusion d'informations et de documents nuisibles qui provoquent la désunion interne et empêcher les personnes malveillantes de profiter des médias pour nuire les événements des Jeux.

De plus, la Police de Hanoï gère strictement l'entrée, la sortie, le séjour et les voyages des athlètes et des officiels sportifs des pays pendant l'événement, empêcher et traiter rapidement les cas de paris illégaux liés aux activités dans le cadre du programme des compétitions.

Concernant tous les préparatifs des 31e Jeux SEA, le président du Comité populaire de Hanoï, Chu Ngoc Anh, a demandé que toutes les étapes soient préparées de la manière la plus minutieuse.

Les SEA Games 31 se tiendront à Hanoï et dans 11 provinces et villes au niveau central en mai. Il mettra en vedette 40 sports avec 526 événements, attirant environ 10.000 participants.



L'événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais a été retardé en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19.



Aux 30e SEA Games en 2019, la délégation sportive vietnamienne a terminé deuxième au classement général des médailles, avec 98 médailles d'or, 85 d'argent et 105 de bronze, juste derrière les Philippines.- VNA