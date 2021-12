Hanoi (VNA) – Le Département de la culture et des sports de Hanoi a organisé le week-end dernier un séminaire sur le thème "Inspirer la créativité de Hanoi", rassemblant des responsables culturels, des décideurs politiques et des personnes travaillant dans les secteurs de la culture et de la création.

Photo d'illustration : NDEL





Depuis que Hanoi a rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO en 2019, la ville s’est concentrée sur le développement d’une industrie culturelle créative visant le développement durable.

La ville a également pris des mesures pour promouvoir les activités culturelles créatives, tout en facilitant le développement d’espaces d’art culturels et communautaires, en organisant des festivals de rue, de musique et des événements de mode.

Les participants au séminaire ont discuté des moyens de promouvoir les activités et industries créatives à travers Hanoi.

Ils ont suggéré que Hanoi se concentre sur la promotion d’activités créatives issues de la culture traditionnelle, car la ville possède une histoire séculaire, une culture riche, de nombreux monuments, des patrimoines culturels et des villages d’artisans.

Selon Pham Thi Thanh Huong, cheffe du bureau de l’UNESCO au département culturel du Vietnam, le patrimoine et les ressources humaines offrent un grand potentiel pour que Hanoi devienne la capitale créative, non seulement pour le Vietnam mais aussi en Asie du Sud-Est.

Lors du séminaire, les experts ont souligné la nécessité d’établir un environnement favorable grâce à des mécanismes et politiques appropriés pour que les activités créatives se développent davantage. – CPV/VNA