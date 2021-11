Test de normes d'émissions d'une moto dans une station de Honda à Hanoï. Photo: anninhthudo.vn



Hanoï (VNA) - Les propriétaires de motos de plus de 19 ans des marques Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio et SYM peuvent bénéficier d’un test gratuit de normes d’émission dans huit stations sélectionnées dans les arrondissements de Hoàn Kiêm, Câu Giây, Dông Da, Hai Ba Trung, Thanh Xuân et Ha Dông.

Ce programme s’inscrit dans le cadre d’un projet proposé par le Service municipal des Ressources naturelles et de l’Environnement. Ce projet vise à réduire la pollution et à améliorer la qualité de l'air dans la capitale, et devrait être mis en œuvre avec des milliers de motos soumises à des tests d'émissions.

Si les véhicules ne satisfont pas aux normes d'émission, les propriétaires recevront une subvention allant jusqu’à 4 millions de dôngs (172 dollars) pour acheter un véhicule de remplacement.

Hanoï compte aujourd'hui plus de 5,7 millions de motos, dont 2,5 millions immatriculées avant 2000, et plus de 730.000 voitures, selon le Service municipal des Ressources naturelles et de l'Environnement. Ces chiffres excluent les véhicules d’autres villes et provinces circulant dans les rues de la capitale. -VNA