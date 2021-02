Tous les prestataires fournissant des services de jeux en ligne, d’internet devraient suspendre leurs activités depuis 0h00 du 2 février 2021. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors d’une réunion du Comité de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, tenue le 1er février à Hanoï, le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Chu Xuan Dung, a informé que tous les prestataires fournissant des services de jeux en ligne, d’internet devraient suspendre leurs activités depuis 0h00 du 2 février 2021.

Le directeur adjoint du Service municipal de la santé, Hoang Duc Hanh, a annoncé qu'à ce jour, Hanoï enregistrait 19 cas positifs au SARS-CoV-2 : un cas lié au foyer épidémique à Quang Ninh, 18 autres liés au foyer épidémique à Hai Duong.

La capitale a fait des traçabilités, puis mis en quarantaine les cas F1 (personnes ayant eu directement un contact avec une personne infectée) et accélère la recherche des cas F2 (personnes en contact avec un F1).

Hoang Duc Hanh a proposé d’élever le niveau de réponse au COVID-19 de Hanoï, tout en suggérant que les arrondissements et les districts doivent renforcer le dépistage et examiner tous les cas en provenance de Hai Duong et Quang Ninh.

Pour l’heure, Hanoï a identifié environ 15.000 personnes en retour ou en provenance des zones épidémiques des provinces de Hai Duong et Quang Ninh, dont 10.000 personnes ont été testées.

La ville envisage également de promulguer rapidement des documents avec des critères plus précises sur la prévention et la lutte contre la pandémie dans les agences et unités publiques.

Auparavant, face aux évolutions compliquées du COVID-19, le Comité populaire de Hanoï a déjà demandé aux prestataires des services de karaoké, de discothèque et de bar de suspendre leurs activités. -VNA