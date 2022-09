Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï a chargé le Service municipal des transports de se coordonner avec les unités concernées pour élaborer des objectifs et une feuille de route pour la mise en œuvre du programme d'action sur la transformation de l'énergie verte, la réduction des émissions de carbone et de méthane, dans lequel il prévoit d'électrifier 100 % de ses bus.

Après neuf mois de mise en œuvre pilote de neuf lignes de bus électriques, ces véhicules présentent des atouts remarquables, attirant davantage de passagers grâce à leur qualité de services.

Non seulement ils offrent des services plus modernes que les bus à essence, tout en contribuant également à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi à mieux protéger la qualité de l'air.

Selon Thai Ho Phuong, directeur adjoint du Centre de gestion des transports publics de Hanoï, en 2022, la ville exploite six nouvelles lignes de bus électriques : Hao Nam – zone urbaine d'Ocean Park, la station d'autobus de Giap Bat – Ocean Park, Long Bien – Cua Nam - Smart City, à proximité des zones de services publics de Hanoi - Times City, Smart City - Parc aquatique Ho Tay, Smart City - Vincom Long Bien.

Hanoï devrait continuer à ouvrir d'autres lignes de bus dans les années à venir. Trois lignes de bus électriques opérant à partir de 2021 sont: Gare de My Dinh - Nga Tu So - Ocean Park, My Dinh (Ham Nghi) - Thai Ha - Ocean Park, Long Bien - Cau Giay - Smart City.

Au cours des six premiers mois de l'année, les bus électriques ont transporté plus de 122 millions de personnes et le nombre de passagers ne cesse d'augmenter.

La Compagnie générale des transports de Hanoï (Transerco) est la principale unité de transport public de passagers par autobus. Actuellement, elle exploite 83 lignes avec près de 1.100 véhicules. Depuis 2016, l'entreprise a concentré ses investissements sur quelque 600 nouveaux bus répondant aux normes d'émissions Euro 3 et 4 pour remplacer les anciens. Environ 800 véhicules ont moins de cinq ans d'utilisation, ce qui représente 73 % du total.

Selon la décision 876/QD-TTg du Premier ministre de 2022 approuvant le programme d'action sur la transformation de l'énergie verte, la réduction des émissions de carbone et de méthane de l'industrie des transports, à partir de 2025, 100 % des véhicules utiliseront l'électricité et l'énergie verte. Le taux de transport public à Hanoï sera de 45 à 50 %.

A partir de 2030, le taux de véhicules électriques atteindra au moins 50 %. Ce chiffre passera à 100 % d'ici 2050.

Le premier itinéraire de bus électrique intelligent du Vietnam a été lancé dans la zone urbaine Vinhomes Smart City à Hanoï.

Le bus électrique de VinFast, premier modèle du genre à répondre aux conditions de transport public au Vietnam, a été mis en service à titre expérimental le 20 octobre. Le bus électrique de Vinfast n'émet pas de fumée ou ne produit pas de bruit. Ces véhicules sont exploités par la société de services de transport VinBus, du conglomérat Vingroup.

Les bus sont équipés d'un système qui applique la technologie complète de l'Internet des objets (IoT), de caméras de sécurité et de voyage embarquées, d'un service Wi-Fi haut débit gratuit et d'un écran de divertissement.

Avec un système de bornes de recharge intelligentes modernes et de haute technologie, il est possible de recharger deux bus électriques en même temps, avec un temps de charge complet estimé à environ deux heures et demie pour un trajet de 220 à 260 kilomètres.

En particulier, les lignes de bus électriques disposent d'un système de billetterie diversifié et flexible et d'un paiement en ligne.-VNA