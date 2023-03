Photo d'illustration : VNA



Hanoi (VNA) - Hanoi s’efforce d'achever en juin 70% des travaux de libération du terrain au service de la construction de la rocade n°4 de la région de la capitale, a-t-on appris d'une séance de travail du Comité de pilotage pour la mise en œuvre du projet de la rocade n°4 de la région de la capitale.

La ville a déplacé 5.448 tombes et révoqué 314,32 hectares de terrain aux districts de Soc Son, Mê Linh, Dan Phuong, Hoai Duc, Thanh Oai, Thuong Tin et à l’arrondissement de Ha Dông.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Dinh Tiên Dung, qui est à la tête du Comité de pilotage pour la mise en œuvre du projet de la rocade n°4 de la région de la capitale, a demandé aux districts et arrondissements concernés d'organiser rapidement de nouveaux logements pour la réinstallation des ménages, de bien mettre en œuvre les compensations pour la libération du terrain et de soutenir les politiques visant à garantir les droits et intérêts légitimes des habitants. Il a aussi souligné la nécessité de choisir des constructeurs compétents pour les sous-projets.

La séance de travail du Comité de pilotage pour la mise en œuvre du projet de la rocade n°4 de la région de la capitale. Photo : VNA



La rocade n°4, d'une longueur d'environ 112,8 km, nécessitera un investissement total estimé à 85.813.000 milliards de doôngs (3,63 milliards de dollars). Elle devrait être mise en service en 2027.

Traversant trois ville et provinces que sont Hanoi, Hung Yên et Bac Ninh, la rocade n°4 comprendra six voies et un système de routes parallèles des deux côtés. -VNA