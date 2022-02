Hanoi (VNA) - Les autorités de la ville de Hanoï ont accepté le plan de réouverture des cinémas et autres installations et lieux de spectacles à partir du 10 février sur proposition du service municipal de la Culture et des Sports.

Photo d'illustration : VNA

Le vice-président du Comité populaire de Hanoi Chu Xuan Dung vient de signer un document sur l'ouverture des cinémas et lieux de spectacles à Hanoï.Aux termes de ce document, ils rouvriront à partir du 10 février. Ils devront respecter strictement la réglementation, les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19.Auparavant, pour prévenir et contrôler l'épidémie, la ville avait décidé de suspendre les activités des établissements commerciaux et des services non essentiels.La réouverture des discothèques, karaoké, bars... n'est toujours pas à l'ordre du jour.- CPV/VNA