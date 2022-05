Hanoi (VNA) - Hanoi a achevé les préparatifs des 31e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et tout est prêt pour le plus grand événement sportif de la région.

Des artistes s'entraînent pour se préparer à la cérémonie d'ouverture des SEA Games 31 au stade national de My Dinh à Hanoi, le 12 mai. Photo : VNA

Aux prochains Jeux, Hanoi accueillera 18 sports sur 16 sites, dont 12 sites gérés par les autorités au niveau de district, trois par le Département municipal de la culture et des sports, un par une entreprise et quatre par des agences centrales.

Au 31 mars, des mises à niveau et des réparations d’un coût total de 618,7 milliards de dôngs (26,9 millions de dollars) pour les sites de compétition et les installations d’entraînement avaient été achevées. L’installation de nouveaux équipements de compétition ainsi que des décorations pour les Jeux sont également terminées.

Hanoi est chargée de se coordonner avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour organiser les cérémonies d’ouverture et de clôture, et pour lesquelles les artistes enchaînent les répétitions depuis le 1er avril.

En outre, Hanoi a travaillé avec la Télévision du Vietnam pour produire un clip vidéo spécial qui sera projeté lors de l’ouverture.

Le comité municipal de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a également recruté et formé 3.000 volontaires qui travailleront sur les sites de compétition.

L’Administration vietnamienne des sports a récemment signé des protocoles d’accord avec 14 hôtels basés à Hanoi.

Le Département municipal du tourisme s’est coordonné avec le sous-comité de la logistique et des services publics pour ouvrir des cours de formation pour les déplacements locaux et les installations d’hébergement afin d’assurer les meilleurs services aux délégations en visite.

Alors que la compagnie d’électricité de Hanoi a préparé des plans pour garantir l’approvisionnement en électricité tout au long des Jeux, le Centre de contrôle des maladies de la ville, le sous-département de la sécurité alimentaire, les hôpitaux et les centres de santé ont également préparé des mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19 et une réponse médicale à hôtels et sites de compétition.

En outre, le Département de la sécurité publique travaille pour assurer la sécurité et la sûreté des SEA Games 31. Le haut commandement de la capitale de Hanoi coordonne également avec la police locale pour préparer les plans et le personnel pour les tâches pendant l’occasion.

Le Département municipal des transports a également élaboré des plans pour maintenir la fluidité de la circulation.

Les autorités encouragent les résidents locaux à adopter des comportements civilisés afin de présenter Hanoi comme une destination attrayante, sûre et hospitalière aux visiteurs étrangers pendant l’événement.

L’administration a publié des plans de marketing dans le cadre desquels les agences compétentes ont travaillé avec la Télévision du Vietnam, la Radion-Télévision de Hanoi et d’autres médias pour produire et diffuser des vidéos et des documentaires sur la culture locale, le tourisme et les personnes sur les sites Web touristiques, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux et CNN International.

Hanoi a eu 68 entraîneurs et 248 athlètes appelés dans l’équipe nationale dans 30 sports, ce qui représente 26,22% des entraîneurs et athlètes de la délégation vietnamienne. Elle vise à contribuer à plus de 30% des médailles du Vietnam aux SEA Games 31.

Sous le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", les SEA Games 31 comprendront 40 sports et se dérouleront à Hanoi et dans 11 localités voisines du 12 au 23 mai. – VNA