L'espace piétonnier autour du lac Hoan Kiem. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 25 décembre, le Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem de la capitale Hanoï a annoncé le prolongement des horaires d'ouverture de ses espaces piétonniers à l’occasion du Nouvel An 2024.



Les espaces piétonniers dans l’arrondissement de Hoan Kiem s’ouvriront ainsi du 29 décembre 2023 (vendredi) au 1er janvier 2024 (lundi), soit un jour de plus par rapport au plan précédent.



Plus précisément, l'espace piétonnier autour du lac Hoan Kiem et ses environs seront disponibles de 19h00 le 29 décembre 2023 (vendredi) à 24h00 le 1er janvier 2024 (lundi). Les rues piétonnières dans le Vieux quartier, elles, de 19h00 à 24h00 les vendredi, samedi, dimanche (29-31 décembre 2023) et lundi (1er janvier 2024).



Selon le président du Comité populaire de Hoan Kiem, Pham Tuan Long, le prolongement des horaires d'ouverture des espaces piétonniers de son arrondissement permettra aux habitants et aux touristes de se déplacer facilement lorsqu'ils s'amuseront durant les vacances du Nouvel An 2024. -VNA