Hanoi présente ses plats culinaires uniques aux visiteurs. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les festivaliers auront l’occasion de déguster des spécialités de la capitale lors de leur participation au Festival culturel et gastronomique de Hanoï 2023, prévu du 1er au 3 décembre au parc Thông Nhât.

Selon le Service municipal de la Culture et des Sports, les points forts du festival seront un espace de présentation de la cuisine régionale et internationale, une zone présentant les plats des villages artisanaux typiques de Hanoï et d'autres localités.

En outre, les festivaliers auront l'occasion de participer à des jeux folkloriques, à des échanges culturels, artistiques et gastronomiques ; séminaires sur le développement des ressources humaines pour faciliter l’industrie alimentaire. L'événement de trois jours vise à honorer, préserver et promouvoir les valeurs culturelles et culinaires traditionnelles de la capitale, tout en développant et en exploitant efficacement la marque de la culture, de la gastronomie et du tourisme de Hanoï et en intensifiant les opportunités de coopération commerciale dans la localité.

C'est également l'occasion de populariser l'image de la capitale millénaire en tant que destination touristique, culturelle et gastronomique unique auprès des visiteurs nationaux et étrangers, ainsi que de renforcer les échanges entre les peuples et l'amitié entre Hanoï et les amis internationaux.

Plusieurs activités seront organisées dans le cadre de l'événement, notamment une exposition de photos sur la culture, le tourisme et la cuisine du Vietnam et de pays étrangers comme le Danemark, le Venezuela, l'Inde, l'Iran, le Panama, ainsi qu'une exposition de livres itinérants pour présenter l'art culturel, le tourisme et la gastronomie des pays du monde. -VNA