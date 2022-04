Vaccination pour des élèves de 6e de l'école secondaire Le Quy Don, arrondissement de Ha Dong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 16 avril, près de 1.000 élèves de 6e dans l'arrondissement de Ha Dong et les districts de Phu Xuyen et Soc Son, ont été vaccinés contre le COVID-19.



Les élèves vaccinés sont âgés de 11 ans à 11 ans 10 mois par anniversaire, ne sont pas contaminés par le COVID-19 ou ont été guéris du COVID-19 depuis plus de trois mois. Le vaccin utilisé était celui de Moderna. La 2e injection sera effectuée 28 jours plus tard.



Auparavant, les Services de la Santé, de l'Éducation et de la Formation de Hanoï ont publié un plan interdisciplinaire sur la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à moins de 12 ans de la ville.



Actuellement, toute la ville compte environ 1.009.051 enfants âgés de 5 à 11 ans. Hanoï effectue la vaccination dès réception de vaccin et selon l'approvisionnement en vaccin du ministère de la Santé. Les élèves de 6e seront vaccinés d’abord, avant les élèves du primaire et de maternelle. -VNA