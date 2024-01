Hanoi (VNA) – Face à l’aggravation de la pollution de l’air, Hanoi met en place des mesures pour contrôler les activités génératrices d’émissions et de poussières dans la ville, notamment le brûlage des résidus de récolte.

La ville de Hanoi est confrontée à une aggravation de la pollution de l'air. Photo : VNA

Le Département des ressources naturelles et de l’environnement de la ville se coordonne avec les autorités compétentes pour proposer des mécanismes et des politiques visant à encourager et à soutenir les modèles commerciaux et de production utilisant la paille comme matière première.Parallèlement, le Département des sciences et technologies travaille à la recherche et à l’introduction de technologies appropriées permettant la collecte, le transport et le traitement de la paille de manière respectueuse de l’environnement.Après l’expansion de ses limites administratives, Hanoi figure désormais parmi les 17 plus grandes villes du monde. Elle est confrontée aux impacts négatifs de la pollution environnementale et du changement climatique qui nécessitent des solutions drastiques pour y remédier.Dans le même temps, les statistiques montrent que 7,8 millions de véhicules de transport circulent dans la capitale, rejetant des émissions dans l’environnement et aggravant la situation.Lors d’une récente conférence organisée conjointement par le Comité populaire de la ville et la Banque mondiale (BM) sur la gestion de la qualité de l’air à Hanoi, des experts ont affirmé que la lutte contre la pollution de l’air dans la ville nécessite une coordination des localités voisines.La BM s’est engagée à aider Hanoi à faire face aux problèmes liés à l’environnement afin de construire une ville verte, propre et belle, et a proposé cinq solutions pour améliorer la qualité de l’air de Hanoi.Elle a conseillé à Hanoi de mettre en œuvre efficacement l’interdiction du brûlage extérieur de la paille et des déchets agricoles, de mieux contrôler les déchets agricoles et d’appliquer des mesures pour réduire la poussière des rues.La ville devrait appliquer les normes de contrôle des émissions des motos, promouvoir les transports publics et encourager le développement des véhicules électriques, a-t-elle déclaré.La BM a recommandé à la ville d’élaborer une stratégie pour gérer durablement les déchets, augmenter la production d’engrais organiques à partir des déchets agricoles et réduire les émissions d’ammonium dees résidus de récolte, d’utiliser des engrais inorganiques et des résidus d’élevage comme fertilisant pour les cultures.En particulier, elle a conseillé à Hanoi de resserrer les normes d’émission pour les centrales électriques et l’industrie, d’augmenter la proportion d’énergie renouvelable et d’encourager la réduction de l’utilisation du charbon et de la biomasse dans les villages artisanaux. - VNA