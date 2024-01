À l’approche du prochain Nouvel An lunaire, Hanoï mettra en place 83 marchés aux fleurs. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Afin de répondre aux besoins de la population à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon, la ville de Hanoï accueillera 83 marchés aux fleurs qui se tiendront du 20 janvier (le 10e jour du dernier mois lunaire 2023) au 9 février (le 30e jour du dernier mois lunaire 2023) à 20h00.



La municipalité a chargé le Service de l'industrie et du commerce de Hanoï ainsi que le Centre pour la promotion des investissements, du commerce et du tourisme de la ville de collaborer avec les services concernés et les comités populaires des districts et des arrondissements pour organiser ces marchés aux fleurs.

Les produits proposés seront des fleurs, des plantes d’ornement et des articles destinés au Nouvel An lunaire. Outre le marché aux fleurs, Hanoï organisera également des foires et des divertissements pour le Têt, des foires-expositions de produits agricoles et alimentaires, ainsi que des programmes de promotion commerciale.

À cette occasion, la ville encourage les services et entreprises à proposer des activités visant à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles du Nouvel An lunaire, les spécificités hanoïennes et les produits des villages typiques de la métropole.

Hàng Luoc, un marché connu

Le marché aux fleurs de Hàng Luoc, au cœur de Hanoï, attire de nombreux visiteurs dont des étrangers. Photo : VNA/CVN

Hàng Luoc, un marché réputé situé dans la rue Hàng Luoc de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, est considéré comme le plus ancien marché aux fleurs de la capitale. Ce marché ne se tient qu’une seule fois par an, du 23e jour au 30e jour du dernier mois lunaire. La beauté des fleurs et la valeur historique de ce marché attirent un grand nombre d’habitants et de touristes.

C’est un marché où l’on peut trouver tous types de fleurs et plantes d’ornement, des plants de kumquats aux branches de pêchers. Les plantes proviennent principalement des villages de Hanoï tels que Tu Liên, Nhât Tân, Quang Ba, Ngoc Hà ou Tây Tuu.

Les visiteurs viennent par curiosité, par tradition et pour profiter de la beauté des fleurs et prendre des photos. Nombre d'entre eux viennent aussi non pas pour acheter ou vendre, mais simplement pour ressentir la joie et l’ambiance de la fête du Nouvel An lunaire.

Au marché aux fleurs de Hàng Luoc, des lanternes, des vêtements et d’autres produits sont également exposés et mis en vente. - CVN/VNA