Les délégués prennent la photo. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la ville de Hanoï, Nguyen Ngoc Tuan, a reçu le 27 février une délégation de l'Assemblée nationale (AN) du Laos conduite par son vice-président Khambay Damlath.



Nguyen Ngoc Tuan a affirmé que Hanoï accorde toujours une grande priorité au développement de ses relations d'amitié et de coopération avec les localités lao, notamment la capitale Vientiane.

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la ville de Hanoï, Nguyen Ngoc Tuan. Photo: hanoimoi.com.vn



Selon lui, la ville est prête à renforcer les contenus et les activités de coopération en tous domaines, notamment entre organes élus, avec la partie lao, afin de consolider et développer les relations d'amitié et de coopération spéciale Vietnam-Laos.



A cette occasion, certaines questions de la délégation de l'AN lao concernant le nombre de conseils populaires aux niveaux des arrondissements, districts, communes et quartiers, le rôle du Front de la Patrie à tous les niveaux dans les activités du Conseil populaire, etc. ont également été répondues.

A travers cette visite, la délégation de l'AN lao a acquis de nombreuses expériences en matière de structure, d'appareil organisationnel, de personnel, etc., a déclaré Khambay Damlath. Il s'est déclaré convaincu que les relations d'amitié Laos-Vietnam se développent au fil des jours. - VNA