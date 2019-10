Photo: bigseventravel.com



Hanoï (VNA) - La capitale vietnamienne Hanoï vient d’être élue parmi les sept meilleures destinations en Asie pour les voyageurs en solo, par le site web de tourisme italien bigseventravel.

Se classant au 5e rang, la ville est décrite comme «la capitale trépidante, folle et souvent déconcertante du Vietnam » ainsi que « une ville prisée par de nombreux voyageurs du monde entier ».

«Des marchés d'alimentation de rue aux musées culturels et aux lacs d'eau douce pittoresques, Hanoï a quelque chose pour tous les goûts. C’est un point de départ idéal pour explorer le Nord du Vietnam, notamment la baie d’Halong et Sapa, tout en profitant du confort d’une ville moderne et dynamique », a écrit le site web italien.

Les autres destinations figurant sur la liste de bigseventravel sont Tokyo (Japon), Bali (Indonésie), Singapour, Séoul (République de Corée), Siem Reap (Cambodge) et Chiang Mai (Thaïlande).

Récemment, la capitale vietnamienne a été honorée comme l'un des 19 candidats pour le titre « Meilleure destination urbaine du monde en 2019 » (World’s leading city destination 2019) nominée par World Travel Awards (WTA). Le vote aura lieu du 16 au 20 octobre prochain.

Elle s’est également classée au 15ème rang parmi les 25 meilleures destinations touristiques du monde en 2019, devant Tokyo et Sydney, selon les Traveler's Choice Awards, les prix les plus prestigieux de TripAdvisor.

Ce n'est pas la première fois que Hanoï figure sur des listes prestigieuses. La capitale du Vietnam a été élue parmi les 10 premières destinations en 2018 selon le classement des tendances du tourisme publié par Airbnb.

Au cours de ces neuf derniers mois, Hanoï a accueilli plus de 21,5 millions de visiteurs, soit une hausse de 9,5% en glissement annuel, représentant 74,46% de l’objectif annuel fixé, a annoncé le 24 septembre le Service municipal du Tourisme.

Sur ce total, le nombre de touristes étrangers s’est élevé à plus de 4,7 millions (+10,1%) et celui de touristes domestiques, à plus de 16,8 millions (+9,3%).

Entre janvier et septembre, les recettes touristiques de la capitale étaient estimées à 74.736 milliards de dongs (32,49 millions de dollars), soit une croissance de 30,9% sur un an, représentant 71,99% de l’objectif fixé.

Le taux d’occupation de chambres d’hôtel s’est élevé à 70,55%, soit une hausse de de 6,2 points par rapport à la même période de l’année dernière. Ce taux était d’environ 82% pour les hôtels 4 et 5 étoiles. La plupart des touristes de séjour étaient Sud-coréens, Chinois et Japonais.

Hanoï est un pôle touristique majeur non seulement du pays mais aussi de toute la région sud-est asiatique. Elle compte 3.840 monuments et sites historiques et culturels, dont certains inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La ville rassemble également le plus grand nombre de fêtes traditionnelles du pays - environ 1.175. En outre, elle compte 1.350 villages d’artisanat, soit 30% du total national. Ajoutons par ailleurs que de par ses fonctions politiques et économiques, la capitale regroupe des Vietnamiens venus de toutes les régions du pays, ce qui se traduit sur le plan culinaire par une diversité que l’on ne peut trouver nulle part ailleurs.

À la fin du mois de juillet, Hanoï comptait 3.499 établissements d'hébergement avec 60.812 chambres, selon le Service municipal du Tourisme. Sur ce chiffre, seuls 564 établissements ont été évalués, offrant 22.749 chambres, 67 hôtels de 3 à 5 étoiles et sept condotels de 4 à 5 étoiles.

La capitale aspire à 29 millions de touristes et à un chiffre d'affaires de 103.000 milliards de dongs cette année.

En 2020, son objectif est d'accueillir 30 millions d'arrivées de touristes, dont 5,7 millions d'étrangers, et d'atteindre une croissance annuelle de 8 à 10% dans le secteur. Son chiffre d'affaires touristique devrait atteindre 120.000 milliards de dollars (5,16 milliards de dollars) en 2020 et augmenter de 15 à 17% par an. -VNA