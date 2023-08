Lac Hoan Kiem (Epée restituée). Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Un Festival d'Automne de Hanoï se déroulera sur trois jours, du 29 septembre au 1er octobre à l'espace piétonnier du lac Hoan Kiem (Epée restituée) et dans certains districts et arrondissement de la capitale.



Ce sera la première fois que la ville organisera un Festival d'automne pour promouvoir sa beauté, ses valeurs culturelles et touristiques et attirer des visiteurs.



Le Festival comprendra un espace de 150 stands dans les rues Dinh Tien Hoang et Le Thach, où seront présentés des produits de villages d’artisanat de Hanoï ainsi que des services touristiques…



Dans ce cadre sont également prévus un séminaire sur le tourisme d’affaires et le tourisme golfique, un programme de danse du dragon du district de Thanh Oai, une cérémonie de lanternes de la mi-automne de la cité municipale de Son Tay, une performance de cerfs-volants du district de Dong Anh, un défilé d’Ao dai (tunique traditionnelle), etc.



L’automne est la saison la plus poétique à Hanoï. En se promenant autour du lac Hoàn Kiêm (ou lac de l’Epée restituée), au centre-ville, l’ambiance paisible et romantique est saisissante, notamment quand la surface du lac se recouvre d’une fine brume. La beauté cachée de la capitale millénaire est une source d’inspiration intarissable pour les poètes et les écrivains et reste gravée à jamais dans la mémoire des Hanoïens émigrés loin de leur pays ancestral.



L’automne est un régal pour tous ceux qui vivent à Hanoï.-VNA