La pagode Tran Quoc. Photo: moitruongdulich.vn La pagode Tran Quoc. Photo: moitruongdulich.vn

Hanoi (VNA) - Tay Ho, à l'ouest de l'ancienne citadelle de Thang Long, abrite un riche réseau de patrimoines culturels, des villages d'artisanat traditionnel qui ont été préservés pendant de nombreuses générations. En particulier le lac de l'Ouest est attaché à de nombreuses légendes.

Avec ces points forts, l’arrondissement de Tay Ho se concentre sur l'exploitation et la promotion de ses valeurs culturelles et des paysages naturels, pour développer des espaces culturels créatifs dans la région du lac de l'Ouest.

Autour du lac de l'Ouest, il y a une vingtaine de sites historiques portant l'empreinte audacieuse de la citadelle de Thang Long de milliers d'années de civilisation, tels que la pagode Tran Quoc, les temple Tay Ho et Dong Co... ainsi que des villages d'artisanat traditionnel.

De nombreux espaces culturels et écologiques attrayants ont été créés. Le quartier de Nhat Tan et ses jardins de pêchers, avec des fleurs colorées à chaque fête traditionnelle du Têt, deviennent le rendez-vous de nombreux citadins et touristes. Le jardin fleuri au bord de la rivière Rouge et la vallée florale du lac de l'Ouest attirent un grand nombre de visiteurs. Les étangs de lotus le long du lac de l'Ouest qui brillent l'été sont aussi un rendez-vous apprécié des jeunes. Le lac de l'Ouest, à tout moment de l'année, a sa propre beauté, attrayante et incomparable.

Selon le président du Comité populaire de Tay Ho, Nguyen Dinh Khuyen, l’arrondissement se concentre sur la construction d'espaces culturels et créatifs uniques, afin de "réveiller" les avantages du lac de l'Ouest au service du besoin de divertissement des habitants. L’arrondissement a déterminé que la construction de ces espaces culturels et créatifs devrait être basée sur des éléments historiques associés aux caractéristiques de la zone du lac de l’Ouest.

Promouvoir les espaces créatifs

Dans la rue piétonne Trinh Cong Son. Photo: VNA Dans la rue piétonne Trinh Cong Son. Photo: VNA

L’arrondissement de Tay Ho concentre ses ressources pour investir dans la construction d'espaces culturels et créatifs associés aux patrimoines, tels que l’espace de performance d’arts traditionnels et de pratique du culte de la Mère Tam Phu au temple Tay Ho, la découverte du métier traditionnel de fabrication de papier dó dans le village d’Yen Thai associé au site historique de la maison communale de Trich Sai, le découverte du village de production du riz gluant de Phu Thuong associé au site historique de la maison communale de Phu Gia...

Tay Ho a demandé l’autorisation de la ville de Hanoi pour embellir le jardin floral Ly Tu Trong, construire le parc de livres de Tay Ho et installer des points d'information touristique dans deux villas anciennes. Il s'agira de nouvelles fonctions pour préserver les anciens bâtiments aux empreintes historiques. D'autre part, les espaces culturels et créatifs mettront en valeur les caractéristiques de Tay Ho, contribuant à améliorer la qualité de la vie spirituelle des habitants locaux et attirer des touristes une fois venus à Hanoi.

L’arrondissement de Tay Ho organisera des itinéraires touristiques, reliant des sites historiques et culturels autour du lac de l'Ouest dont la plage de rochers de la rivière Rouge, la vallée des fleurs du lac de l'Ouest et la rue piétonne Trinh Cong Son.

En outre, Tay Ho cherche à développer la zone alluviale le long du fleuve Rouge afin d'exploiter le potentiel du paysage naturel, en y construisant un parc culturel et touristique avec de nombreux divertissements attrayants comme le camping, le vol en montgolfières... -VNA